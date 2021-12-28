Как пишет Politeka.net, Мила Нитич является популярной украинской певицей, которая участвовала в проекте "Шанс", а также "Голос країни". Ранее она также пробовала поехать на Евровидение, но не прошла национальный отбор.
«Время-это самый бесценный ресурс🔥 И чаще всего мы тратим его на не нужных людей, эмоции, постоянную беготню☝️ А иногда, важно, просто уметь остановится и насладится моментом❤️☺️ Чего и вам любимки желаю 🤗» - пишет Нитич под кадром.
Многие обратили внимание на вид звезды в душе и атмосферный момент:
«Так нежно❤️; 1000%🔥; Романтичная красотка😍; Яка красота🔥😍 Я по доброму завидую фотографу 😉😁👍».
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Ранее на новых сторис Мила Нитич появилась с артистом Wellboy (Антон Вельбой настоящее имя, - прим. ред.).
"Смотрите, кто у меня тут есть", - написала Мила.
"Я не могла его отпустить и с ним не сделать сторис. Потому что он мой кумир, черт побери. А вы смотрели про него документальный фильм? Об этом красивом мальчике Wellboy. Не смотрели. А нужно бегом посмотреть, быстро. С наступающим Новым годом", - ответила Мила на кадрах.
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А еще Politeka сообщала, что известный продюсер раскрыл причину конфликта со звездой "Голосу країни" Милой Нитич
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