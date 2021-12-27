Как сообщает Politeka.net, Бурак Озчивит исполнил в турецкогом телесериале «Великолепный век» знаменитого военачальника Османской империи Малкочоглу Бали-бея. При этом актер оказался невероятно похож на своего исторического прототипа.
Однако в жизни самого Бурака Озчивита поворотным стал другой сериал. Со своей женой Фахрийе Эвджен он познакомился на съемках исторической ленты «Королек — птичка певчая». Летом 2017 года влюбленные сыграли пышную свадьбу в Стамбуле. Женаты они без малого пять лет. За это время в семье появился первенец Бурака — малыш Каран.
На новых фото, которое появилось в Сети Бурак Озчивит и Фахрийе Эвджен наслаждаются компанией друг друга.
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Снимки вызвали восторг пользователей Сети.
«Очень красивая пара, только Бураку надо сбрить бороду», «Очень-очень любимые», - пишут в комментариях.
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