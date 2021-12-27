Как сообщает Politeka.net, Бурак Озчивит исполнил в турецкогом телесериале «Великолепный век» знаменитого военачальника Османской империи Малкочоглу Бали-бея. При этом актер оказался невероятно похож на своего исторического прототипа.

Однако в жизни самого Бурака Озчивита поворотным стал другой сериал. Со своей женой Фахрийе Эвджен он познакомился на съемках исторической ленты «Королек — птичка певчая». Летом 2017 года влюбленные сыграли пышную свадьбу в Стамбуле. Женаты они без малого пять лет. За это время в семье появился первенец Бурака — малыш Каран.

На новых фото, которое появилось в Сети Бурак Озчивит и Фахрийе Эвджен наслаждаются компанией друг друга.

Снимки вызвали восторг пользователей Сети.

«Очень красивая пара, только Бураку надо сбрить бороду», «Очень-очень любимые», - пишут в комментариях.

Напомним, звезде "Великолепного века" грозит тюрьма, раскрыты детали скандала: "Не может быть такого!"

Как сообщала Politeka, Мерьем Узерли и другие звезды "Великолепного века" показали, какими растут их дети: "Будущие модели"

Также Politeka писала, как выглядели Узерли, Нур Феттахоглу и другие звезды «Великолепного века» в детстве: «Некоторые откровенно страшноватые»