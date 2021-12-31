Наступает время, когда искренние пожелания родным и друзьям имеют все шансы воплотиться в жизнь.

Встреча Нового года традиционно является временем волшебства, подарков и поздравлений. Для тех, кто в праздничной суете не успевает придумать пожелания, редакция Politeka.net подготовила поздравления с Новым годом 2022 в прозе, которые подарят веру в то, что впереди действительно что-то восхитительное.

Поздравляю с Новым 2022 годом. Пусть под бой курантов и выстрелы хлопушек в твою жизнь ворвется фейерверк радостных перемен и счастливых событий, закружит хоровод головокружительных перспектив. Первый глоток шампанского пусть магическим образом сотрет из памяти все плохое, оставляя место только для добрых мыслей и смелых идей.

Поздравляю с 2022-ым! Пусть он принесет чудесные вести, растворит все печали и приумножит радости. Верю, что впереди тебя ждет очень много успехов, интересных открытий! Пускай этот год будет полон добра, путешествий, любви и достатка!

С Новым 2022 годом! Пусть он будет, как Тигр, очень сильным и крутым. Принесет в твою жизнь головокружительный успех и воплощение желаний. Будет щедрым в деньгах и впечатлениях. А улыбки, радость и смех навсегда поселятся в твоем доме.

Поздравляю! Пусть новый 2022 год будет счастливым, позитивным и жизнерадостным! Пусть он принесет в дом удачу, сделает жизнь комфортной и подарит новых хороших друзей! Желаю, чтобы любые проблемы преодолевались легко, а сердце наполнялось любовью, радостью и благополучием!

Пусть Тигр принесет запас волшебства на целый год: чтобы проблемы таяли так же быстро, как снежинки на ладони, невероятные успехи гремели громче, чем фейерверки, а нос пощипывал не только морозный ветер, но и предчувствие невероятного счастья! С Новым годом!

Желаю, чтобы новогодняя сказка подарила тебе много чудесных мгновений и исполнение всех желаний! Пусть следующие двенадцать месяцев будут полны профессиональных успехов и замечательных личных событий. Пусть в новом году даже самый обычный день приносит маленький приятный сюрприз, любой гнев перерастает в улыбки, грусть ― в надежду, а любовь и мир сопутствуют всем, кто тебя окружает. Счастливого Нового года!