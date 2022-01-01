37-летний телеведущий Даниэль Салем решил стать ближе к своей публике, и дал большое интервью, в котором приоткрыл занавес своей жизни до публичности.

Как сообщает Politeka.net, Даниэль Салем, который ранее уже засветился на проекте "Голос страны", а сейчас стал одним из телеведущих программы "Звездный путь", начал работать с восьми лет и служил в ливанской армии.

Об этом он рассказал на YouTube-канале проекта "Зе Интервьюер" (чтобы его посмотреть доскрольте до конца страницы).

Даниэль родился в Одессе — мама его одесситка — в Ливан они были вынуждены переехать из-за работы отца. Введущий рассказал, что первой работой его была работа чистильщика обуви. При этом он успевал ходить в школу и хорошо учиться.

Также оказалось, что ведущего Даниэля Салема могут забрать на фронт, ведь он до сих пор военный в запасе в Ливии.

"Я до сих пор военный в запасе, между прочим. Если Ливан идет на войну, то меня имеют право позвать. Паспорт у меня украинский, но у меня ливанский ID", – рассказал Салем.



Он добавил, что фишка в Ливане есть такая, что человек никогда не перестает быть ливанцем - ты можешь приехать в Ливан без единого документа, но "тебя впустят, если ты ливанец".

Напомним, звезда «Голосу країни» Даниэль Салем проговорился об общих планах с Максом Чмерковским.

Как сообщала Politeka, Даниэль Салем показал подросшую красавицу-дочь.

Также Politeka писала, что Даниэль Салем отверг "беременную" от него девушку.