Как сообщает Politeka.net, известная украинская телеведущая Алла Мазур, которая не так давно победила рак и решилась на довольно смелую смену прически, теперь всячески радует фанатов новыми кадрами в сети.
В этот раз телеведущая поздравила фанатов с праздником и заговорила о себе:
«С новым годом, друзья! Поздравляю с первым днем 2022-го! Какими бы взрослыми мы ни были – но меняются цифры на календаре, и просыпается детская вера: что снова перед нами чистое письмо. Для меня первое января этого года – особенное. Ровно 25 лет назад я выпила утренний кофе, взяла ланч-бокс и поехала на канал 1+1 готовить и вести первый в истории выпуск ТСН. С мечтой, что станут эти новости – любимыми новостями украинцев.
В большой степени – так и произошло. Я поздравляю всех своих коллег, которые эти 25 лет вкладывали свой талант и свою любовь в это наше общее дитя, Телевизионную службу новостей. И благодарю вас, наших зрителей, что приглашаете нас в свой дом каждый день. Что делитесь наболевшим и сокровенным. Что хвалите и ругаете, но никогда не остаетесь безучастными)» - делится эмоциями Мазур.
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Ранее телезвезда показала себя в нескольких красивых и стильных образах, а рядом с ней все время стилист. По словам Аллы, они с Айной понимают друг друга с полуслова. И именно эта женщина подбирала луки, когда Мазур кардинально сменила внешность после борьбы с онкологией.
"Знакомьтесь. Вот человек, рискнувший придумать всю эфирную линейку после того, как я радикально изменила прическу", - поделилась Мазур в подписи к фотографиям.
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