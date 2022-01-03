Диана Максвелл, леди Фарнхэм, была фрейлиной королевы 44 года. Она скончалась 29 декабря в возрасте 90 лет, пишет Hello.
Леди Фарнхэм с 1987 года играла важную роль первой леди в опочивальне монархини. Так называют официальную должность личного помощника британской королевы. Также она поддерживала Елизавету II и сопровождала Ее Величество на службе благодарности в честь Бриллиантового юбилея 2012 года после того, как герцог Эдинбургский был госпитализирован и не смог присутствовать на мероприятии.
«Это невероятная потеря для королевы. Все просто обожали леди Фарнхэм, у нее было потрясающее чувство юмора. Она была невероятно элегантной и привлекательной женщиной», — цитирует The Telegraph слова источника из окружения Елизаветы II.
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Незадолго до этого Елизавета II потеряла другую свою фрейлину - Анну Фортуну ФицРой, герцогиню Графтонскую, скончавшуюся на 102 году жизни. С 1966 года она несла службу, как управляющая гардеробной королевы.
Прошлый год выдался очень сложным для Елизаветы II. Ее муж принц Филипп скончался в апреле, не дожив всего три месяца до своего 100-летнего юбилея.
Пользователи соболезнуют королеве:
"Ее Величество недавно потеряла немало подружек 😔"
"Так грустно"
"Пусть она покоится с миром, молимся за подругу Королевы 🙏"
"Очаровательная женщина, уроженка графства Каван в Ирландии. Преданный друг королевы. Пусть земля ей будет пухом"
"Очень печально"
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