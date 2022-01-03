Потери одна за другой преследуют королеву Елизавету II - в конце 2021 года монархиня испытала новое потрясение, умерла еще одна ее близкая подруга.

Диана Максвелл, леди Фарнхэм, была фрейлиной королевы 44 года. Она скончалась 29 декабря в возрасте 90 лет, пишет Hello.

Леди Фарнхэм с 1987 года играла важную роль первой леди в опочивальне монархини. Так называют официальную должность личного помощника британской королевы. Также она поддерживала Елизавету II и сопровождала Ее Величество на службе благодарности в честь Бриллиантового юбилея 2012 года после того, как герцог Эдинбургский был госпитализирован и не смог присутствовать на мероприятии.

«Это невероятная потеря для королевы. Все просто обожали леди Фарнхэм, у нее было потрясающее чувство юмора. Она была невероятно элегантной и привлекательной женщиной», — цитирует The Telegraph слова источника из окружения Елизаветы II.



🚨The Queen is mourning the loss of her Lady-in-Waiting, Lady Farnham (pictured right), who has died aged 90.🚨



Diana was Lady of the Bedchamber since 1987 and supported The Queen for decades, notably during The Queen's Diamond Jubilee celebrations when Prince Philip was unwell. pic.twitter.com/GRkkHQBF5s — The Crown Chronicles (@crownchronicles) January 2, 2022

Незадолго до этого Елизавета II потеряла другую свою фрейлину - Анну Фортуну ФицРой, герцогиню Графтонскую, скончавшуюся на 102 году жизни. С 1966 года она несла службу, как управляющая гардеробной королевы.

Прошлый год выдался очень сложным для Елизаветы II. Ее муж принц Филипп скончался в апреле, не дожив всего три месяца до своего 100-летнего юбилея.



Пользователи соболезнуют королеве:

"Ее Величество недавно потеряла немало подружек 😔"

"Так грустно"

"Пусть она покоится с миром, молимся за подругу Королевы 🙏"

"Очаровательная женщина, уроженка графства Каван в Ирландии. Преданный друг королевы. Пусть земля ей будет пухом"

"Очень печально"

The Queen has lost a close friend after her longstanding lady-in-waiting Lady Farnham died at the age of 90.⁰⁰Lady Farnham had been the 95-year-old monarch’s Lady of the Bedchamber since 1987. pic.twitter.com/NgZXrUIBTB — Apex World News (@apexworldnews) January 2, 2022

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