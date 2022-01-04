Так, на официальной страничке шоу в Инстаграм выложили кадры, как ведущие "Ранку" Анатолий Анатолич и Мария Мельник, вооружившись молотками, начали крушить стены, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Стоит отметить, что это не было внезапным дебошем - погром происходил по плану. Программа в 2022-м году планирует переехать в новую студию, а старую разрешили снести.

"Большой переезд начат! 👨‍🔧💥👷 В первый эфир 2022 мы окончательно простились со старой студией: «вооружили» Анатолия Анатолича и Марию Мельник молотками и попросили их снести лишние стены. Как они справились – смотрите галерею 👆", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новое и современное помещение для "Ранку" должно быть построено за январь. А пока программу будут снимать во временном помещении.

"🤗 Все остальное – неизменное. Будни, канал "Украина", 6:29. Итак, до встречи!", - добавили на странице шоу.

"Ломать – не строить😂👏"; "Надеюсь, ведущие все не развалят 😂" - "Уже. Развалили. Все, что смогли 😉"; "ох и ведущие🔥😍"; "Как это так Машуне дали молоток, она такая хрупкая ну-ну-ну 😉😍❤️, а без Вас и Ранки грустные, а с Вами весело, положительно, интересно, ярко, вы дарите свою любовь и положительные эмоции всей Украине ❤️😍", - комментируют пользователи.

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