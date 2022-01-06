Внучка Софии Ротару рассказала о том, как хорошо проводит время со своим братом и наслаждается отдыхом после того, как он успел побывать в студии.

Как сообщает Politeka.net, София Ротару не рассказывает о семье слишкм много и избегает интервью с провокационными вопросами. Однако ее дети и внуки любят говорить о себе в Инстаграм. К примеру, недавно ее внучка и внук хорошо провели время вместе.

Как известно, Ротару воспитала единственного сына – Руслана Евдокименко. Мужчина является успешным музыкальным продюсером. Вместе со своей женой Светланой он растит двух уже взрослых детей. Соня и Анатолий сейчас живут не в Украине, они переехали в США.

Девушка учится в Нью-Йорке и пробует себя в роли модели и актрисы, а также показывает в Инстаграм интригующие кадры. Анатолий занялся музыкой, и уже известен как ди-джей.

Он является музыкантом и диджеем SHMN, начал заниматься созданием электронной музыки в 2008 году, вдохновившись выступлением британского диджея Карла Кокса в Киеве. На новых кадрах он показал свое мастерство игры, а Соня поддержала его.

Сейчас он записывает дебютный альбом.

Отметим, Светлана Евдокименко – супруга единственного сына легендарной певицы Софии Ротару. Как видно, фотографию сделала Соня Евдокименко, она запечатлела себя, маму и брата с девушкой на отдыхе. Они стоят на пирсе, а за ними видно пришвартованные яхты и красивые горы.

27-летний внук Софии Ротару Анатолий Евдокименко обнимает за талию Элизабет Трейгерман, она весьма популярная модель. К слову, девушка в своих сторис также опубликовала этот кадр.

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