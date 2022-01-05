Певица Мила Нитич из "Голосу країни" часто показывает в социальной сети разные моменты со своих выступлений, поклонники позитивно оценивают ее образы.

Как пишет Politeka.net, Мила Нитич является популярной украинской певицей, которая участвовала в проекте "Шанс", а также "Голос країни" и теперь продвигает свою карьеру певицы. Она не скрывает, что любит выступать на сцене, а также ей нравится показывать новые наряды во время концертов.

«Такой счастливой как на этих фото, я давно себя не видела! Наверное, так происходит, когда возвращается легкость, которая давно была потеряна, желание жить, творить и делать то, что любишь превыше всего!

Боже какой это кайф, вдохнуть полной грудью, выйти на сцену, и «Ужарить так, чтобы фуфайка завернулась» даже у тебя самой 😂 Короче 2022 – ты начался «четко», как говорил Кузьма!😜 Продолжаю в том же духе💋❄️🎄» - пишет Мила.

Поклонники поддержали:

«Когда ты поешь мы всегда счастливы и такое ощущение, что муравьи бегают по всему телу....; Людочка, 4 фото нельзя оторвать глаз!!! Какая ты по детскому искренняя❤️; Кайф! Очень приятно было начать год вместе🤗🧚🏼‍♀️; Какая хорошенькая, успехов😍😍; Непревзойденная!».

"2021 год ты был очень непростым, но я, как отважная девочка - не ищу легких путей, потому что мне всегда интереснее жить, когда я нахожу приключения на свою пятую точку! И самое главное: Спасибо за тех, кто ушел из моей жизни и за тех, кто появился в ней! Люблю тебя 2021 – иди с Богом!", - ранее написала Мила Нитич.

Напомним, Монатик в "Х-Факторе", Нитич с Кузьмой и Козловский в "Караоке на Майдане".

Как Politeka сообщала, что известный продюсер раскрыл причину конфликта со звездой "Голосу країни" Милой Нитич.

Также Politeka писала, что Нитич из "Голосу країни" и "Співають всі" в кружевном белье показала свои лучшие стороны.