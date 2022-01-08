Украинский шоумен Андрей Джеджула переживает утрату - печальной новостью телеведущий решил поделиться с поклонниками на своей странице в Инстаграм.

Как сообщает Politeka.net, Андрей Джеджула сообщил трагическую и печальную новость — его отец Владимир Владимирович умер в 78-летнем возрасте. И произошло это горе в семье телеведущего в один из самых главных христианских праздников, в Рождество.

"В день рождения Иисуса он призвал моего папу! Говорят, что когда люди уходят в большие праздники, то они сразу попадают в лоно Создателя в его чертоги и обитель! Теперь я совсем взрослый, я – сирота, мои мама и папа на небесах! Поцелуй мамочку за меня всех дорогих нам небожителей!" – написал Андрей.

Андрей рассказал, что у его папы было слабое сердце, а 13 лет назад ему сделали шунтирование. В марте в 2020 году у мужчины был диагностирован рак мозга. Андрей Джеджула признался, что скрывал страшный диагноз от отца и других людей.

По словам звезды, тогда врачи говорили, что папа Джеджулы не проживет и года. Впрочем, он продержался около двух. Мужчина ушел из жизни в результате осложнений, вызванных коронавирусом.

Посвятил Андрей Джеджула отцу несколько трогательных строк. 46-летний ведущий поблагодарил папу за то, что с детства он учил его быть мудрым и сильным мужчиной.

"Ты был заботливым папой и отличным руководителем! Ты всегда учил не сдаваться и все делать вовремя, никогда тебя не забуду..." – вспоминает шоумен.

Также знаменитость поделился, что отец научил его плавать, подтягиваться, отжиматься и записывал его на всевозможные секции и кружки.

Напомним, внешность дочери Джеджулы от скандального брака с Леус вызвала бурный восторг.

Как сообщала Politeka, Леус ошарашила пугающими откровениями о браке с Джеджулой.

Также Politeka писала, что жена шоумена Джеджулы после скандалов показала пятимесячную дочку.