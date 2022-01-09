Модель, артистка «Квартал 95» Лера Товстолес выиграла у украино-венесуэльского хореографа и певца Амадора Лопеса на программе с Лесей Никитюк и Сергеем Притулой.

Лера Товстолес не первый раз берет участие в съемках программы "Хто зверху?", сообщает Politeka.net. В шоу две команды парней и девушек пытаются доказать, кто из них круче. Ведущими уже много лет выступают Сергей Притула и Леся Никитюк.

Звезда "Квартал 95" опубликовала отрывок видео, в котором показала, как выиграла у хореографа Амадора Лопеса в гляделки. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы) На кадрах видно всю экспрессию происходящего, а Леся Никитюк даже обняла и поцеловала красотку.

"Прошлый раз в программе «Хто зверху», я проиграла @valik_mikhiienko В этот раз я выработала тактику. Да, я из тех людей) я придумываю тактику и всегда хочу победить 😅 В этой программе три раза я выиграла в дивоглядки @amadorlopez_rumberos , но помни, как и на этом видео я тоже тебя ❤️‍🔥😅", - написала Лера Товстолес.

За час публикация собрала более 1000 просмотров и много комментариев.

"Еще раз убедился , что вы богиня)", "🔥🔥🔥🔥", "❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️", - написали пользователи Сети.

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