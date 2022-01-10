Российский актер и комик, бывший муж Кристины Асмус Гарик Харламов ошарашил кадрами из больницы, засветив свою руку с катетером на больничной койке.

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм 40-летний Гарик Харламов решил поделиться с поклонниками своей бедой. Мужчина попал в больницу с очень высокой температурой, поэтому ему понадобилась помощь врачей.

«Ни разу не было у меня тут поста с температурой 39,6. Это первый. Что в голову приходит при такой температуре? Да вот ничего вообще, кроме странного желания выложить это тут. Зачем я это сделал? 39,6. В 40 уже не выложишь. Хотя мне 40. И я выложил. Так все, бред пошёл… не болейте!», - подписал фото Харламов.

В комментариях ему оставили массу слов поддержки.

«Здоровья крепкого», «Гарик, держись», «Выздоравливай гусар! Не падай духом!», «@garikkharlamov бро выздоравливай поскорее, не болей! Желаю тебе крепкого богатырского здоровья!», «Ной не ныл и ты не ной!», «Горячка», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Гарик Харламов рассказал о большой потере: «Молодой и перспективный…».

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