Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм 40-летний Гарик Харламов решил поделиться с поклонниками своей бедой. Мужчина попал в больницу с очень высокой температурой, поэтому ему понадобилась помощь врачей.
«Ни разу не было у меня тут поста с температурой 39,6. Это первый. Что в голову приходит при такой температуре? Да вот ничего вообще, кроме странного желания выложить это тут. Зачем я это сделал? 39,6. В 40 уже не выложишь. Хотя мне 40. И я выложил. Так все, бред пошёл… не болейте!», - подписал фото Харламов.
В комментариях ему оставили массу слов поддержки.
«Здоровья крепкого», «Гарик, держись», «Выздоравливай гусар! Не падай духом!», «@garikkharlamov бро выздоравливай поскорее, не болей! Желаю тебе крепкого богатырского здоровья!», «Ной не ныл и ты не ной!», «Горячка», - пишут пользователи сети.
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