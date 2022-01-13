Как пишет Politeka.net, Галина Куришко участвовала в шоу "Голос країни 11", где победил Сергей Лазановский из команды Нади Дорофеевой. А Галина была подопечной Олега Винника, которая дошла до полуфинала, где спела со своим тренером песню "Белая голубка". Не забывает Куришко и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новом фото Галина позировала в корсете и белой блузе. Образ Куришко дополнила стильными украшениями на шее. Как можно заметить, артистка изменила свою прическу - теперь у нее есть челка.
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Пусть новогодний уют согревает всех в течение года", - написала Галина.
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Красотка", "Хорошенькая", "Просто звезда".
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