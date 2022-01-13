Певица Галина Куришко, которая была в команде Олега Винника в "Голосі країни", впечатлила видом в корсете и показала новую стильную прическу.

Как пишет Politeka.net, Галина Куришко участвовала в шоу "Голос країни 11", где победил Сергей Лазановский из команды Нади Дорофеевой. А Галина была подопечной Олега Винника, которая дошла до полуфинала, где спела со своим тренером песню "Белая голубка". Не забывает Куришко и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото Галина позировала в корсете и белой блузе. Образ Куришко дополнила стильными украшениями на шее. Как можно заметить, артистка изменила свою прическу - теперь у нее есть челка.

"Еще несколько фото этой зимы, пока еще...

Пусть новогодний уют согревает всех в течение года", - написала Галина.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Красотка", "Хорошенькая", "Просто звезда".

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