В сети взволнованы из-за неудачного снимка народного артиста Украины, звезды сериалов и проектов «Квартал 95» Стаса Боклана, который появился в соцсетях.

Как передает Politeka.net, 12 января Стас Боклан отпраздновал свой 62-й день рождения. В сети поздравляют актера, на официальной странице в Инстаграм «Квартал 95» появилось его черно-белое фото.

«Сегодня День рождения у нашего любимого народного артиста Украины Станислава Владимировича Боклана!», - подписали фото авторы аккаунта, пожелав артисту всяческих благ.

Поклонники были взволнованы снимком, высказав свое недовольство авторам поздравления.

«Хватит выставлять чб фото с поздравлениями! Каждый раз, когда кого-то поздравляете, у нас другие мысли возникают», «Аналогично, я уже испугалась, а потом прочитала, что др», «В следующий раз лучше прикрепите цветную фотку Станислава, а то увидев чёрно-белую фотку, у меня появилось ощущение, что что-то нехорошее с ним произошло», - пишут пользователи сети.

Добавим, что Стас Боклан сыграл главную роль в сериале "Папик", став одним из самых восстребованных актеров Украины. Из последних ярких работ в арсенале Стаса Боклана сериалы «Слуга народа» и «Крепостная». В кино актер снимается с 1992 года.

Актер был дважды женат. У него есть дочка Мария. Большую часть жизни он посвятил театру.

Напомним, что появились первые детали о шоу "Хто хоче стати мільйонером" с Бокланом.

Ранее Politeka сообщала, Стас Боклан засветил свою жену: семейное фото.

Также Politeka рассказывала, что Боклан и Жураковская удивили выходкой на сцене популярного шоу: "Какие бездари".