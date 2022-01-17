52-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес начала активно проводить время с детьми после того, как вернулась после съемок в другом городе.

Голливудская актриса и популярная певица Дженнифер Лопес привыкла ко вниманию публики, причем она не скрывает, что ей льстят комплименты. Но она подчеркивает, что все ее формы натуральные и лицо она не колет уколами красоты, поэтому хейтерам нет смысла разглядывать ее вблизи.

Нередко под фото Лопес в Инстаграм можно увидеть такие комментарии, поэтому себя без макияжа она фактически не показывает, за исключением специальных роликов о своей косметике.

В этот раз артистку заметили на прогулке с дочерью, с которой она отправилась по магазинам. Как можно заметить Эмма заметно подросла, но бунтарский стиль в одежде ничуть не сменила.

А вот Лопес отличилась необычным выбором юбки с оригинальным дизайном и топом с укороченным низом.

Чаще всего сейчас Лопес выступает в костюмах с вырезами на бедрах и глубокими декольте, которые едва прикрывают достоинства. Делает это звезда для того, чтобы доказать: она выглядит всё так же молодо, как и ранее.

Примечательно, что недавно на фан-аккаунтах восхитились тем, как просто и естественно раньше выглядела Дженнифер с минимумом косметики и в простых шортах с мокрой рубашкой. Как можно заметить, звезда действительно за двадцать лет практически не изменилась.

Напомним, что Дженнифер Лопес показала свой стальной пресс, люди ахнули

Как сообщала Politeka, Лопес честно показала, как она выглядит за кулисами перед концертом

Также Politeka писала, что Лопес в роскошном платье с вырезами открыто пококетничала с молодым певцом