Как сообщает Politeka.net, сестра популярного украинского телеведущего-путешественника Дмитрия Комарова из "Мир наизнанку" Ангелина часто радует фолловеров яркими фото в своем Instagram. Так, в этот раз красотка выложила в сети пикантный кадр, который назвала "самым приличным" в ее новой фотосессии.
На снимке Ангелина запечатлена в уютной комнате, она прилегла на кровать и увлеклась глянцевым журналом. Перед камерой красотка появилась в соблазнительном комплекте белья с кружевом, а на ее ногах стильные темные ботфорты. Этот наряд подчеркнул стройную фигуру красотки. Длинные светлые волосы девушки распущены, а на ее лице легкий макияж.
В подписи к публикации Комарова написала: "Как Вам самое приличное фото с моей фотосессии?". Пользователи тут же принялись комментировать новое фото красотки: "Ты невероятно красивая", "Красивый комплект", "Как всегда, в тренде", "Ого", "Вау, красиво".
Экс-муж Лорак жестко и с матом вызверился из-за замечания его невесте: фото, которое стало причиной
Новые штрафы в Украине, изменения вступили в силу 16 января: кому придется выложить до 11,9 тысяч
Внезапно ушел из жизни участник «Холостячки», мужчине было всего 34 года: подробности трагедии
Мирзоян, ушедший из семьи ради Тони Матвиенко, обратился к единственной дочери:
Дочь Анджелины Джоли спровоцировала споры в сети новым кадром: "Будет не хуже Энджи"
Напомним, Сестра Комарова из "Мир наизнанку" неожиданно объявила о пополнении в семье: "Мама двойняшек".
Как сообщала Politeka, Сестра Комарова из "Мир наизнанку" начала раздавать советы молодым мамам: "Жизненно необходимо...".
Также Politeka писала, что Сестра Комарова из "Мир наизнанку" показала фигуру в купальнике, удивив откровением: "Я ненавижу...".