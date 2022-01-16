Как сообщает Politeka.net, сестра популярного украинского телеведущего-путешественника Дмитрия Комарова из "Мир наизнанку" Ангелина часто радует фолловеров яркими фото в своем Instagram. Так, в этот раз красотка выложила в сети пикантный кадр, который назвала "самым приличным" в ее новой фотосессии.

На снимке Ангелина запечатлена в уютной комнате, она прилегла на кровать и увлеклась глянцевым журналом. Перед камерой красотка появилась в соблазнительном комплекте белья с кружевом, а на ее ногах стильные темные ботфорты. Этот наряд подчеркнул стройную фигуру красотки. Длинные светлые волосы девушки распущены, а на ее лице легкий макияж.

В подписи к публикации Комарова написала: "Как Вам самое приличное фото с моей фотосессии?". Пользователи тут же принялись комментировать новое фото красотки: "Ты невероятно красивая", "Красивый комплект", "Как всегда, в тренде", "Ого", "Вау, красиво".

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