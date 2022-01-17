Ольга Харлан является известной спортсменкой. Она прославилась благодаря своей победе на Олимпиаде в Пекине в 2008-ом году, где она принесла золото для Украины в фехтовании. Сейчас она продолжает свою спортивную карьеру. Как передает Politeka.net, девушка стала участницей шоу "Танці з зірками", а её партнером по проекту стал Дмитрий Дикусар.

Так, на этот раз спортсменка опубликовала новые фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Ольга Харлан вспомнила, как прошел шестой эфир шоу "Танці з зірками" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Знаю, знаю… 🙄Прошлое воскресенье было без поста про танцы. Я решила устроить себе воскресенье выходной от танцев. То что я не могла себе позволить во время проекта



Итак, у нас проходит 6 эфир. И как помните, он был очень эмоциональным для нашей пары. Травмы, фехтование в номере, появление моей сестры, зона риска… все и сразу.



Ооой, сколько же я прочитала комментариев, про то, как я хорошо сыграла появление сестры. И да, я читаю комментарии🙄 Что тут поделаешь. Читаю и расстраиваюсь. Пока не научилась фильтровать. Так вот, друзья, я не такая хорошая актриса, как хотелось бы. Но, поверьте, я и миллиметриком своего мозга не могла подумать, что там может быть она. И да, сразу я ее не узнала! На ней был прекраснейший макияж, но я никогда не видела ее такой накрашенной. Да и вообще я была потеряшкой после того, как сняла маску. В голове было только: «Спасибо, что все прошло без еще больших травм». В принципе, это и была главная задача в связи со сложившейся ситуацией



Картинка в голове стала разъясняться. Значит та кочерыжка, которая фехтовала рядом со мной, была моей сестрой?! Что?! Ребят, вы просто не понимаете какой там был план по захвату вселенной под названием «Танцы со звёздами». Старадмины, стилисты, визажисты, хореографы, все знали! Только я и Дима вообще не понимали что, блин, творится)) Через рацию предавали куда я пошла, чтобы Таня зашла или вышла. Меня не звали к стилистам, просто чтобы что-то померить (обычное дело), а Таня в этот момент пробежала на паркет. За мной реально следили. Я, конечно же, этого не замечала. Даже репетицию на паркете перед эфиром умудрились от меня скрыть. Ниндзи какие-то!", — рассказала Ольга Харлан.

Ранее сообщалось, Дикусар ради Харлан повторил свой умопомрачительный трюк со шпагатом: "Делал последний раз лет 20 назад"

Также, продюсер "Танців з зірками" жестко осадила партнершу Дикусара Харлан: "Чего это ты прыгаешь?"

Politeka рассказывала, Дикусар, который тренировал Каменских и других звезд, раскрыл, сколько берет за урок: "На сегодняшний день..."