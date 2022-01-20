Голливудская актриса и популярная певица Дженнифер Лопес всегда отличалась необычным вкусом стиля, а также любовью к дорогим нарядам и блесткам. Причем она не скрывала никогда свою фигуру при помощи скромных костюмов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Fati☺💃💃_Everythingforjen_ (@foreverwithjlo)

На архивных кадрах исполнительница показала, как ее готовят к будущему появлению на красной дорожке. Для этого она выбрала дорого наряд с блестящей бахромой и подобрала украшения под цвет, с множеством камней и аккуратных линий.

Также Лопес не стала скрывать свое лицо без косметики и даже при том, что видео было снято не в этом году, она все равно выглядит гораздо моложе своих лет, но многих озадачил ее печальный образ:

«Мы скучаем по тебе; Моя красавица; Почему Дженифер плачет; без косметики блестит; Почему она плачет???; А что же стало с лицом?; она задет ритм; Красотка! ❤️😍; Она выглядела потрясающе; Почему она плачет? кто знает скажите пожалуйста; Идеальная красота требует жертв».

А недавно Дженнифер решила выбирать яркий образ для появления перед камерами. В белой юбке с высокой посадкой, кожаной косухой и таком же кожаном топе с вырезом спереди для тонких завязочек вместо лямок.

«Куртка или не куртка!? ⬇️» - коротко пишет Лопес под кадрами.

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