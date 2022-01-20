52-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес показала мастер-класс на тренировке и не постеснялась для наглядной демонстрации выбрать довольно крошечный топик.

Голливудская актриса и популярная певица Дженнифер Лопес в свои 52 года от привычного режима не отступается и продолжает активно тренироваться, чтобы не потерять форму. Причем исполнительница не говорит часто о своем режиме занятий, но с легкостью их показывает.

Как известно, Лопес контролирует свою день, тренируется обычно по утрам в зале под наблюдением одного или двух тренеров, а также избегает диет. Чтобы беречь фигуру она предпочитает также спортивные танцы, занятия перед концертами и избавилась отвредных привычек.

«Мой путь, чтобы стать лучше✨ 💪 #WorkoutWednesday» - пишет Лопес.

В сети ответили: «Дженни работает на мотивацию❤️ 💪; Удивительно, девочкам поучиться надо; можно только позавидовать талантам. 😍; не могу дождаться, чтобы посмотреть #marrymemovie, я так сильно люблю тебя, моя королева ❤; Лучший пост😉!; Так грустно сегодня😔; классный профиль😌; знак качества».

Чаще всего сейчас Лопес выступает в костюмах с вырезами на бедрах и глубокими декольте, которые едва прикрывают достоинства. Делает это звезда для того, чтобы доказать: она выглядит всё так же молодо, как и ранее.

Примечательно, что недавно на фан-аккаунтах восхитились тем, как просто и естественно раньше выглядела Дженнифер с минимумом косметики и в простых шортах с мокрой рубашкой. Как можно заметить, звезда действительно за двадцать лет практически не изменилась.

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