Всемирно известная актриса и популярная певица Дженнифер Лопес также является еще и владелицей собственного бренда косметики, поэтому обязана следить за собой и внешним видом особенно тщательно. Для того, чтобы удивить публику, артистке много не требуется - достаточно показать сияющую кожу.
Дело в том, что в свои 52 года Лопес спокойно может надеть мини-юбку, маленькие платья с внушительными вырезами или костюмы из сеточки. Лопес не беспокоится о смущении, ведь работает ради подтянутых форм в спортзале даже по праздникам с двумя тренерами.
Как можно увидеть, в лавандовой кофте с глубоким декольте Лопес по-прежнему выглядит так, что изумляет фанатов.
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«Ла-ла-лаванда 💜 #HappyFriday #JLoJenniferLopez» - пишет Лопес под кадрами.
«Люблю эти темные джинсы на тебе ❤️; Лаванда - мой любимый цвет💜; Тренировки действительно работают 😍 люблю тебя в лаванде; Весь этот образ понравился; Красивый вид; Красиво 🔥❤️; JGlo делает это снова 💜; Как вы не стареете? Например, что за Бенджамин Баттон?» - пишут в сети.
Как известно, Лопес контролирует свой день, тренируется обычно по утрам в зале под наблюдением одного или двух тренеров, а также избегает диет. Чтобы беречь фигуру она предпочитает также спортивные танцы, занятия перед концертами и избавилась отвредных привычек.
«Мой путь, чтобы стать лучше✨ 💪 #WorkoutWednesday» - пишет Лопес.
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