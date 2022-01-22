52-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес решила показать смелый образ с лавандовой кофтой и доказала, что ею не зря восхищаются.

Всемирно известная актриса и популярная певица Дженнифер Лопес также является еще и владелицей собственного бренда косметики, поэтому обязана следить за собой и внешним видом особенно тщательно. Для того, чтобы удивить публику, артистке много не требуется - достаточно показать сияющую кожу.

Дело в том, что в свои 52 года Лопес спокойно может надеть мини-юбку, маленькие платья с внушительными вырезами или костюмы из сеточки. Лопес не беспокоится о смущении, ведь работает ради подтянутых форм в спортзале даже по праздникам с двумя тренерами.

Как можно увидеть, в лавандовой кофте с глубоким декольте Лопес по-прежнему выглядит так, что изумляет фанатов.

«Ла-ла-лаванда 💜 #HappyFriday #JLoJenniferLopez» - пишет Лопес под кадрами.

«Люблю эти темные джинсы на тебе ❤️; Лаванда - мой любимый цвет💜; Тренировки действительно работают 😍 люблю тебя в лаванде; Весь этот образ понравился; Красивый вид; Красиво 🔥❤️; JGlo делает это снова 💜; Как вы не стареете? Например, что за Бенджамин Баттон?» - пишут в сети.

Как известно, Лопес контролирует свой день, тренируется обычно по утрам в зале под наблюдением одного или двух тренеров, а также избегает диет. Чтобы беречь фигуру она предпочитает также спортивные танцы, занятия перед концертами и избавилась отвредных привычек.

«Мой путь, чтобы стать лучше✨ 💪 #WorkoutWednesday» - пишет Лопес.

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