Как известно, Маричка Падалко - мама троих детей. Кроме работы и семьи она умудряется успевать заниматься спортом, и не просто заниматься – она регулярно принимает участие в легкоатлетических марафонах, пишет Politeka.net.
У себя в Инстаграм ведущая программы новостей инициировала дискуссию на тему стресса и чувства тревожности и показала свой метод, как сохранять спокойствие.
В этом Маричке Падалко помогает забег на большие дистанции.
«Как преодолеваете чувство тревоги? Не смотрите новости? Это не мой вариант. Думаете о хорошем? Готовите? Перебираете вещи? Едите 🙄? Мой сегодняшний антистресс – красивые 7 километров. Сразу успокоилась...», - поделилась со зрителями ведущая.
Беда случилась с экс-любовником Пугачевой: что с ним сейчас, появилось видео
Самая богатая певица Украины записала видео из больницы, врач раскрыл диагноз: «Ничем не лучше ковида»
Магнитные бури ударили по украинцам, как уберечь себя: «Потоки плазмы коснутся Земли в…»
"Холостячка" Огневич показала, как бы выглядела после неудачных уколов красоты: "Не могу не поделиться"
"Холостяк" Добрынин раскрыл настоящую причину отъезда с женой из Украины: "Приходит осознание..."
Напомним, Падалко сообщила о пополнении и показала реакцию дочери: "Знаменательный день"
Как сообщала Politeka, Падалко открыла новый вид летних развлечений: «Я никогда не представляла…»
Также Politeka писала, что Падалко в купальнике заставила любоваться своими достижениями: "Греческая богиня с картины"