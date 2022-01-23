Ведущая ТСН на "1+1" Маричка Падалко показал свой способ, как справиться со стрессом и успокоить нервы.

Как известно, Маричка Падалко - мама троих детей. Кроме работы и семьи она умудряется успевать заниматься спортом, и не просто заниматься – она регулярно принимает участие в легкоатлетических марафонах, пишет Politeka.net.

У себя в Инстаграм ведущая программы новостей инициировала дискуссию на тему стресса и чувства тревожности и показала свой метод, как сохранять спокойствие.

В этом Маричке Падалко помогает забег на большие дистанции.

«Как преодолеваете чувство тревоги? Не смотрите новости? Это не мой вариант. Думаете о хорошем? Готовите? Перебираете вещи? Едите 🙄? Мой сегодняшний антистресс – красивые 7 километров. Сразу успокоилась...», - поделилась со зрителями ведущая.

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