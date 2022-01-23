Как пишет Politeka.net, молдавская певица и телеведущая Людмила Балан выступала на свадьбе, а видео мероприятия артистка разместила у себя в Инстаграм (чтобы просмотреть, скролльте до конца страницы)
«Я счастлива, когда могу доставить людям радость и сделать их счастливыми!!! ❤️❤️❤️», - призналась Людмила Балан.
На кадрах 63-летняя мать Дана Балана зажигала в приталенном платье с открытыми плечами и рюшами.
Наряд был очень коротким, он подчеркивал стройные ноги Людмилы.
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Артистка, бегала по залу на высоких каблуках словно молодая девушка. Ее энергии позавидовали бы 20-летние.
Поклонники восхитились от увиденного.
"Очень соскучились по вашим волшебным видео😍 Великолепны как всегда!",
"Само совершенство",
"Моменты радости и счастья", - пишут в сети.
Напомним, мама Дана Балана в компании молодого мужчины объявила радостную новость.
Как сообщала Politeka, мама Дана Балана поразила видом в мини-платье с корсетом.
Также Politeka писала, что мама Дана Балана очаровала видом в цветастом платье.