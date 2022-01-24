Как сообщает Politeka.net, жена украинского певца, участника "Голоса страны Дэвида Аксельрода Алена Мозговая, которая ранее была замужем за Александром Пономаревым, поделилась о себе интересными подробностями. На своей странице в Facebook, она поделилась впечатляющими результатами похудения, и показала фото до и после.

Алена Мозговая рассказала, что главное, благодаря чему ей удалось похудеть - это диета, интервальное питание 16/8 и полный отказ от алкоголя.

А вот заниматься спортом Алена Мозговая не имела возможности, поскольку тяжело перенесла болезнь Лайма.

«…лежала не имея сил и возможности даже встать, поэтому спорта не было. Даже не представляю, во что бы я превратилась практически лежа два месяца и учитывая количество лекарств, в том числе и гормонов, которые я принимала и колола, если бы не соблюдала свою диету», - поделилась она.

Алена Мозговая добавила, что в апреле ее вес был 85 кг, а сейчас – 61 кг.

«Сахар и сейчас не ем. Но тост из цельнозернового хлеба, например, себе разрешаю. Ягодки ела и им каждый день. Добавила сейчас еще яблоки, я их ем с орехами к ужину», - отметила она.

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