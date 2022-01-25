Известная украинская певица Злата Огневич на днях опубликовала видео, на котором показала своего преследователя, а в этот раз она решила рассказать о вопиющем случае в фитнес-клубе.

Злата Огневич столкнулась с неадекватным поведением мужчины, которые преследует ее уже три года, передает Politeka.net. Звезда много раз рассказывала о "маньяке", а в недавнем посте решила показать видео с ним. На кадрах слышны угрозы в сторону певицы и ее отца.

В новом посте Злата Огневич поделилась историей о том, как 31 декабря прошлого года за ней ехал на машине тот же мужчина, они испугалась и забежала в холл одного из фитне-клубов.

"Меня трясло от шока, я умоляла их вызвать полицию, помочь мне.

Но ❗️ Никто из охраны клуба этого не сделал…. У них предписание или что-то там еще…", - поделилась Злата Огневич.

Певица добавила, что хотела вызвать правоохранителей сама, но охрана попросила сказать соседний адрес.

"Получается, репутация спортивного клуба стоит ДОРОЖЕ безопасности человека, который ПРОСИТ о помощи. Люди! А Вам вообще нормально в таком мире живется? Лично мне — НЕТ", - написала певица.

Большинство поклонников поддержали артистку в комментариях.

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