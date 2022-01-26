Известный украинский певец EL Кравчук рассказал о пугающих письмах от поклонницы, которые начали приходить ему на домашний адрес.

Как пишет Politeka.net, Андрей Остапенко (настоящее имя артиста) обратился к своим фанатом с откровенным рассказом. Певец сообщил, что недавно стал получать письма от загадочной поклонницы, которые со временем начали его тревожить. Дело в том, что девушка становится все более настойчивой и знает домашний адрес Кравчука.

«Решил поделиться одной не очень хорошей историей, которая происходит со мной уже которую неделю и если меня еще неделю назад это не напрягало, то теперь меня это напрягает. Девушка пишет мне письма. Ладно там поздравления с Новым годом и все такое – мне приятно. Ладно, что это почтовый ящик в моем доме – значит она знает, где я живу. Но в этих письмах начинаются такие вещи, которые начинают меня пугать. Приглашения на какие-то встречи, угрозы. Мало того, что я получаю эти письма, начали получать мои родственники», - рассказал певец.

В своих сториз близкий друг Андрея Данилко EL Кравчук решил обратиться напрямую к этой девушке. Он публично попросил ее перестать посылать ему подобные письма.

«Об одном прошу, если вы смотрите это видео, уважаемая моя поклонница, прекратите это делать, потому что откуда-то вы знаете уже мой адрес. Приходите лучше на концерт. Мы в творческой обстановке встретимся, все решим. Меня напрягает это», - откровенно заявил EL Кравчук.

Он также отметил, что если девушка действительно его поклонница, она не должна заставлять его нервничать.

Стоит отметить, что ранее тему преследования публичных людей подняла певица Злата Огневич, которая на всю Украину показала своего сталкера. Сейчас с мужчиной, который годами преследовал звезду и угрожал ей, разбирается прокуратура.

Напомним, звезду 90-х с трудом узнали в "Світському житті": "Это El Кравчук, что ли?".

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