Помощница легендарной певицы Эдиты Пьехи Нина Чувашова утверждает, что внук народной артистки СССР певец Стас Пьеха уже три года к ней не приезжает и перестал даже звонить. Об этом пишет «КП-Петербург».

84-летняя Эдита Пьехи сейчас живет в своем доме в Петербурге и не появляется на публике.

«Це все правда, він безсовісний. Три роки не був у бабусі, більше року ні дзвінка. Я б мовчала, якби Стас не розповідав в інтерв'ю різним ЗМІ про стан Едіти. Може вийде докричатися до нього. Через коронавірус думаєте не приїжджає? Йому плювати", - різко заявила Ніна Чувашова.

«Это все правда, он бессовестный. Три года не был у бабушки, больше года ни звонка. Я бы молчала, если бы Стас не рассказывал в интервью разным СМИ о состоянии Эдиты. Может получится докричаться до него. Из-за коронавируса думаете не приезжает? Ему плевать», - резко заявила Нина Чувашова.

Журналисты попытались прояснить ситуацию, и обратились к Стасу Пьехе. Но на вопрос о бабушке знаменитость ответил удивленным: «Чего?». После этого сбросил трубку и больше не отвечал.

Летом 2021 года Стас Пьеха в одном из интервью говорил, что не приезжает к бабушке, боясь ее заразить.

Позже он рассказывал, что Эдита Пьеха все свое время проводит дома, певица якобы может просидеть в одной позе весь день.

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