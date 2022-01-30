Звезда "Дизель шоу" Дмитрий Танкович во время семейного отпуска в теплых краях попал в неприятную ситуацию, последствия показали в сети.

Как пишет Politeka.net, об этом рассказали на официальной странице «Дизель шоу» в Инстаграм.

Так, в начале этого года актер Дмитрий Танкович с женой и дочкой решили сбежать от зимних холодов и немного отогреться в тёплых странах. Семья выбрала популярное направление среди украинских селебрити – Сейшельские острова.

Но в первый день отпуска Дмитрий Танкович переборщил с солнечными ваннами и обжёг нос!

«Мы отдыхали на Сейшелах. У нас такая маленькая семейная традиция – каждый год в начале января мы улетаем на море. А ещё одна традиция, которая повторяется из года в год — в первый день сгорает на солнце мой нос», — поделился Дима.

В подтверждение на странице «Дизель шоу» показали фото Дмитрия Танковича с красным носом.

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