Дочь покойного украинского музыканта Андрея «Кузьмы» Кузьменко решила поделиться памятным фото с отцом, по котороиу очень скучает. Напомним, что семь лет назад в автокатастрофе погиб украинский музыкант, лидер группы "Скрябин", являющийся довольно известным и популярным артистом во всей Украине и за ее пределами.

Это стало большим потрясением для коллег и близких, которые в этот день вспоминают о прошлом Кузьменко.

Дочь артиста Мария-Барбара также поделилась памятным фото из детства со своим папой, по которому очень скучает. Как известно, дочь покойного лидера группы «Скрябин», в 2019 году вышла замуж, получила диплом, выучилась на дерматолога и теперь активно развивается в сфере косметологии.

Сейчас она редко говорит о личной жизни, но иногда выкладывает счастливые семейные кадры с мужем и близкими.

Мы также писали, Барбара не пошла по стопам отца. В 2020-м году девушка получила диплом Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, выучишись на дерматолога. Сейчас она заканчивает интернатуру и мечтает о своей собственной клинике.

Также недавно Осадчая поинетересовалась, почему спустя два года после свадьбы (Барбара вышла замуж за своего однокурскника Виктора Тура) у них с мужем все еще нет детей и когда они планируют обзавестись потомством.

Девушка рассказала, что желает развить карьеру, стать более опытным дерматологом и косметологом, развить свои навыки и добиться определенного успеха. Она также дополнительно заканчивает разные курсы по контурной пластике и уколам красоты.

Напомним, дочь Кузьмы Скрябина призналась, кем работает и планирует ли ребенка: "Через два месяца..."

Как сообщала Politeka, мама погибшего Кузьмы Скрябина рассказала, кем стала его единственная дочь: "Необыкновенная"

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