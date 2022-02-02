Известная певица и бывшая судья шоу Х-Фактор Ирина Дубцова перенесла экстренную операцию и вышла на связь с поклонниками из больницы.

Как сообщает Politeka.net, известная российская певица Ирина Дубцова, которая в свое время была судьей Х-Фактора, перенесла срочную операцию. В своих Instagram-сторис звезда вышла на связь с поклонниками и рассказала, что с ней случилось.

Также певица сообщила новость о том, что из-за неожиданной операции ей пришлось перенести концерт, который должен был состояться 4 февраля. "У меня не омикрон, просто перенесла экстренную операцию. В общем, все со мной в порядке, все уже сделали", - поделилась 39-летняя Дубцова.

Кроме того, Ирина прямо из больницы поспешила сообщить фанатам, что из-за того, что она попала в больницу, ей пришлось срочно перенести концерт. "Грустные новости состоят в том, что концерт, который должен был состояться 4 февраля, немножко переносится на март", - рассказала певица.

Что именно оперировали и из-за чего была такая срочность Дубцова уточнять не стала. Однако, заверила, что теперь с ней все хорошо, только немного грустно после наркоза.

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