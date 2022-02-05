Певица Гайтана, которая участвовала на "Евровидении" от Украины в 2012 году, показала новый образ, впечатлив кардинальными переменами.

Как пишет Politeka.net, Гайтана является известной украинской певицей. Звезда в 2012 году представляла Украину на "Евровидении" в Баку, где заняла 15-е место. Артистка и сейчас занимается творчеством, а также ведет активно страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самім интересным.

На новом фото Гайтана появилась с короткой стрижкой и челкой черного цвета. Звезда дополнила образ ярким мейкапом, впечатляя переменами в имидже.

Фанаты, включая Джамалу и Ани Лорак, поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Стильная, дерзкая, шикарная", Шикарная! Сториз. Мы тоже, как и те, кому вчера повезло Вас слушать, очень соскучились по Вашим живым выступлениям! Очень хочется на Ваш концерт", "Шикарный образ,дерзкий и сексуальный", "Теперь я хочу постричься и челку", "Ого, неожиданно, но классно", "Необыкновенно ! Вам очень идет!".

Напомним, настоящие имена MELOVIN'а, Милы Нитич, MamaRika и других звезд всплыли в сети

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