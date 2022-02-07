Жена известного украинского футболиста Андрея Шевченко, которого уволили с поста главного тренера футбольного клуба "Дженоа", показала его с сыном.

Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram 43-летняя американская модель польского происхождения Кристен Пазик, которая вышла замуж за украинского футболиста Андрея Шевченко в 2004 году, часто делится с поклонниками личными фото и публикует фотографии с семьей.

На этот раз Кристен Пазик показала фото мужа Андрея, которого уволили с поста главного тренера итальянского футбольного клуба "Дженоа", с их сыном Кристианом, который также занимается футболом.

"Семейное время. Нет лучших лекарств", - написала Кристен Пазик.

Заметим, что за 18 лет брака Андрей Шевченко и Кристен Пазик родили четверо сыновей: Кристиана, Джордана, Александра и Райдер Габриэль.

Ранее Politeka сообщала, что в Сети всплыли фото Горбунова к популярности: "Похож на Андрея Шевченко".

Напомним, что "Динамо" в день рождения Андрея Шевченко опозорилось на всю Европу: "Извините, но это пропасть".

Также Politeka писала, что жена Шевченко обнародовала серию его неизвестных фото, от ребенка до легендарного футболиста: "Король".