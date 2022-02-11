Певица Адель не стала сдерживать себя и станцевала в ночном клубе так, как посчитала нужным.

Британская соул-певица Адель, которая похудела на более чем 45 килограмм и вернулась к карьере певицы, смогла поразить фанатов разгульным образом на вечеринке. Более того, ранее скромная и сдержанная Адель сплясала у шеста и потрясла формами публику, пишет Politeka.net.

Так, недавно Адель получила целых три награды на церемонии, поэтому у нее был отличный повод отпраздновать. И сделать это артистка решила в гей-клубе в компании близких. Кадры из вечеринки Адель изумили публику, ведь артистка не сдерживала себя.

Артистка танцевала, веселилась, а потом не удержала равновесие и упала, но ее быстро подняли и помогли встать на ноги. Позже певица сплясала у пилона.

«Певица взяла выходной в своем родном городе, чтобы повеселиться, одобряю!; Радуйся, Мария, какая совершенная женщина; Чудесно; Замечательно, мне нравится ее настроение и атмосфера 💖💖 такая драгоценная!!; Я бы так танцевала в клипах 🔥❤️; Она не устает быть прекрасной 😍; Легенда никогда не ошибалась, лол; Позвольте быть вашим другом; Что она увидела?? ржу не могу», - поддерживают звезду в сети.

Ранее в интервью изданию Vogue Адель рассказала, что за несколько лет похудела на 45 кг, и причиной метаморфоз стало не ее стремление быть стройной, а желание улучшить свое ментальное здоровье, которое значительно пошатнулось после развода с мужем и отцом ее сына Анджело, Саймоном Конекки.

"Я поняла, что, когда я тренируюсь, то чувствую себя лучше", - поделилась Адель.

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