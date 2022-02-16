Известный американский актер Зак Эйвери был приговорен к 20 годам тюрьмы за мошенничество – его обязали выплатить пострадавшим от его махинаций миллионы долларов.

Как пишет Politeka.net со ссылкой на The Wrap, Зака Эйвери арестовали еще в апреле 2021 года. Актера подозревали в мошенничестве, связанном с лицензированием фильмов HBO и Netflix. Мужчина обманывал инвесторов, выманивая у них деньги на якобы приобретение лицензионных прав на фильмы, которые можно будет показывать за границей.

Следствие выяснило, что 35-летний актер смог привлечь около 650 млн долларов, которые потратил на роскошную жизнь. Мужчина тратил деньги на дорогую одежду, автомобили и недвижимость. Также он регулярно арендовал для отдыха частные яхты и самолеты.

Hollywoods ehemaliger Nachwuchsstar Zachary Horwitz alias Zach Avery ist wegen Finanzbetrugs zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt worden. https://t.co/1rf8andFJv pic.twitter.com/jynvhKXAju — Gala (@gala) February 15, 2022

Как стало известно, мужчина водил за нос инвесторов на протяжении семи лет. После разбирательств суд приговорил актера к 20 годам тюрьмы. Кроме этого, его обязали выплатить жертвам его махинаций 230 млн долларов.

Отметим, что Зак Эйвери известен по таким фильмам и сериалам, как «Момент истины», «Дьявол внизу», «Разлом времени».

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