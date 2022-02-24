Как сообщает Politeka.net, знаменитый украинский исполнитель, музыкант и фронтмен группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка в интервью в программе "Неймовірна правда про зірок" разоткровенничался о семейной жизни. Как известно, вместе со своей женой Натальей артист воспитывает четырех детей – у них двое дочек и двое сынов.

По словам Олега, жена главная в семье, и она устанавливает правила. Иногда в воспитательных целях Наталья отнимает телефоны у детей, а он сам может отогнать детвору от компьютера, если они долго там сидят.

Также Скрипка признался, что у них с женой нет нежных домашних обращений друг к другу. Более того, музыкант не дарит жене цветы. "Я не дарю цветы жене. Она не любит цветы. Там на день рождения подарю цветы в ресторане, а мы потом идем домой, а она их забывает", - рассказал Олег.

Однако, певец радует жену Наталью другими подарками, из последнего – совместный отпуск. "Совместный отдых, мы съездили вместе. Это было прекрасно, это было прекрасное время. Как раз те моменты, когда ты можешь вне быта пообщаться", - поделился Скрипка.

Напомним, Олег Скрипка заявил, что все еще ждет украиноязычную версию "Вечеров на хуторе близ Диканьки".

Как сообщала Politeka, Скрипка пристыдил Украину за участие в конкурсе "Евровидение": "Это комплекс неполноценности".

Также Politeka писала, что "Таких людей нужно изолировать": Скрипка резко высказался об украинских гастролерах в РФ.