Международный олимпийский комитет, а также ФИФА и УЕФА отреагировали на вторжение России в Украину.

Международная федерация футбола и УЕФА отстранили сборные и клубы России по футболу от участия в любых соревнованиях под своими эгидами, сообщается на сайте УЕФА.

ФИФА и УЕФА приняли совместное решение о том, что все российские команды, будь то национальные сборные или клубные команды, будут отстранены от участия в турнирах ФИФА и УЕФА до дальнейшего уведомления.

«Футбол полностью сплочен и солидарен со всеми пострадавшими в Украине. Оба президента (ФИФА и УЕФА) надеются, что ситуация в Украине значительно и быстро улучшится, чтобы футбол снова мог стать вектором единства и мира между людьми», - говорится в сообщении.

Добавим также, что 28 февраля Исполнительный совет (ИС) Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение изъять Олимпийские ордена у президента России Владимира Путина и его соратников.

«Исполком МОК, исходя из исключительных обстоятельств ситуации и принимая во внимание крайне серьезные нарушения Олимпийского перемирия и другие нарушения Олимпийской хартии российским правительством в прошлом, принял специальное решение об изъятии Олимпийского ордена у всех лиц, занимающих в настоящее время важную должность в правительстве Российской Федерации или иную связанную с государственной властью высокопоставленную должность», – говорится в заявлении.

В частности, у Путина отберут Золотой олимпийский орден за 2001 год, у зампредседателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко заберут Золото за 2014 год, у замруководителя Администрации президента России Дмитрия Козака изымут Золото за 2014 год.

Также сообщается, что Исполком МОК учредил фонд солидарности с Украиной, чтобы поддержать страну на фоне нового витка российской агрессии.

«Исполком МОК подтверждает свою полную солидарность с Украинским олимпийским сообществом. Они в наших сердцах и мыслях. Исполком МОК обязуется продолжать и укреплять свои усилия по оказанию гуманитарной помощи», – гооврится в сообщении.