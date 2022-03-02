Как пишет Politeka.net, Лилия Подкопаева - украинская олимпийская чемпионка. Звезда, как и другие украинские знаменитости, поддерживают Украину во время войны, поэтому записала новое обращение к россиянам в Инстаграм.
"Россияне, спасайте себя, выходите на Площади ваших городов
По будням 19.00
В выходные 14.00
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ГЛАВНЫЕ ПЛОЩАДИ ВАШИХ ГОРОДОВ!
Друзья, максимально распространяем в русские источники!", - написала Лилия под видеообращением.
Фанаты посмотрели тысячи раз и написали комментарии:
"пусть ваша подружка Ани Лорак сделает перепост вашего видеообращения", "Если бы они слышали Вас? Лорак молчит! И все остальные такие же! Они не понимают – что это конец России и ее народу! Слава Украине", "Какой шанс? Вы реально думаете что люди собравшиеся на площади что то решат? Ну не столько же вы наивны. Решают только лидеры сего движения, и никакая толпа людей их не интересует".