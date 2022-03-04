Как пишет Politeka.net, певица Джамала как и другие звезды, поддерживает украинцев в борьбе с оккупантами из России. Знаменитость опубликовала новый пост в Инстаграм, где показала, чем занята.

"В Украине 9-й день полномасштабной войны без каких-либо правил. Под обстрелами гибнут мирные люди, агрессор атакует самую большую в Европе АЭС. Именно поэтому я призываю европейские страны объединиться против агрессора так, как это делают украинцы дома.

За последние дни я эвакуировала детей, оставила их в Стамбуле и принялась воевать против агрессора по-своему. Интервью с интервью. Эфир по эфиру. Британия, Испания, Франция… Я сделаю все, чтобы мир узнал о преступлениях, которые творятся дома.

Чтобы поддержать ВСУ, мы организовываем два специальных выступления в Германии и Румынии, сегодня вечером и завтра. Они состоятся во время национальных отборов Германии и Румынии на Евровидение. Все средства, собранные посредством SMS-голосования, будут переданы украинской армии.

Знаете, песня «1944», к сожалению, приобрела для меня новое значение. Но мы победим. Снова.

Слава Украине! Героям Слава", - написала Джамала.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Слава Украине", "Умница!!!! Поистине Народная артистка Украины!!! Браво!!!", "Благодарю Вас, Джа. За то, что Вы сейчас делаете", "Спасибо, низкий поклон.Спасибо что Вы есть!!!!Пусть скорее наступит мир...Ненька победит!И Вы споете новую песню в день Нашей победы", "Джамалочка, информационный фронт очень важен! Пусть победит правда!".



