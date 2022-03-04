Певец Виталий Козловский обратился к украинцам, подбодрив их в тяжелое время у себя на страничке в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, украинская армия 9-й день обороняет Украину от оккупационных войск России. Виталий Козловский решил подбодрить украинцев, написав новый пост в Инстаграм.

"Украинцы. Мы с вами сегодня одно целое. Один организм, который дрожит и сжимается одновременно кулак. Одна душа, которая плачет, но верит в нашу победу. Одно большое сердце, которое болит, но будет бороться до конца. Мы вместе. Люблю и горжусь", - написал Виталий.

"Все будет Украина", - добавил в посте Козловский.

Фанаты поставили почти тысячу лайков и написали комментарии:

"Всем сердцем. Вместе", "Люблю, обнимаю и верю в нас и Украину!", "Спасибо большое за поддержку. Это очень важно сейчас!!! Мы вместе и мы сильные", "Виталик, иначе никак!!! Мы обязательно победим", "Украина превыше всего! С нами Бог"