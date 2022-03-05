Соответствующий пост Мозговая разместила на своей странице в Facebook, пишет Politeka.net.

«А теперь пост для выехавших! Не капайте на мозг и прекратите кошмарить оставшихся! Меня попросили написать это, оставшиеся здесь и делающие все что могут, держат оборону! Но им "добрые" родственники, друзья и знакомые начинают рассказывать, что все пропало, нас сдали, всем пи**а, не *уй там сидеть срочно бегите!

Б****, прекратите это делать! Уехали и сидите тихо, делайте что-нибудь по возможности, не быкуйте там и не запугивайте оставшихся здесь!

Никто не собирается осуждать женщин, особенно тех, кто вывез детей! Все все понимают! О мужчинах у меня свое личное мнение и я имею на него право!

Я бы презирала своего мужа, если бы он уехал и не остался, но так же я бы и себе не простила, если бы бросила его здесь. Мы одна семья, и будем и в горе, и в радости до конца! Это мое понимание! И да, я считаю, что если все уедут, то защищать нечего! Город, деревня это прежде всего люди, энергия их, а не просто стены, даже если очень красивые и старинные! Мы, оставшиеся, наполняем своей энергией и смыслом те города, где мы остались!

Поэтому, можете помочь, помогайте друг другу, делайте каждый что-нибудь для Победы! А не можете сидите и не п*****! Мира всем! А Украине победы! Слава Украине!», - эмоционально завершила свое обращение Мозговая.

Напомним, более 1 млн беженцев покинули Украину за неделю после начала военных действий. Агентство по делам беженцев ООН заявило, что за последние три дня число беженцев удвоилось - в понедельник ООН сообщала о полумиллионе человек. Согласно этим данным, большая часть беженцев направилась в Польшу.