Как пишет Politeka.net, Руслан и Анатолий Евдокименко были задержаны на украино-молдавской границе, куда пытался пробраться с другими украинцами призывного возраста. Видео с задержанными опубликовала также "УП" у себя в Твиттер.
Украинцы были возмущены подобным действием Руслана и начали активно комментировать последнюю публикацию Евдокименко в Инстаграм, где сын Ротару поддержал Украину в первый день войны:
"Вас поймали на границе?", "А почему вы уклоняетесь от военной обязанности ? Вам не стыдно?", "СБУ задержала сына и внука Софии Ротару за попытку бежать в Молдавию", "Была подписана на вас, теперь отписываюсь, вы любите своих родных и Украину но защищать все это должен кто то другой, недостойно", "Именно по этому через границу кустами ползешь?", "сына и внука певицы Ротару задержали на украино-молдавской границе. Позор", "Иди воюй, байкер", Позорно в сложное для страны время с сыном убегать за границу. Мужики-патриоты называется", "Ахаха, мамочка не успела спрятать своего сыночка))".
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