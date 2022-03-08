Сын Софии Ротару Руслан Евдокименко, которого вместе с сыном Анатолием поймали на украино-молдавской границе, нарвался на критику от украинцев из-за попытки сбежать из Украины.

Как пишет Politeka.net, Руслан и Анатолий Евдокименко были задержаны на украино-молдавской границе, куда пытался пробраться с другими украинцами призывного возраста. Видео с задержанными опубликовала также "УП" у себя в Твиттер.

Українці під проводом громадянина Молдови намагались втекти з країни на човні. Серед них – син і онук співачки Софії Ротару. pic.twitter.com/dKSfMcii3T — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 8, 2022

Украинцы были возмущены подобным действием Руслана и начали активно комментировать последнюю публикацию Евдокименко в Инстаграм, где сын Ротару поддержал Украину в первый день войны:

"Вас поймали на границе?", "А почему вы уклоняетесь от военной обязанности ? Вам не стыдно?", "СБУ задержала сына и внука Софии Ротару за попытку бежать в Молдавию", "Была подписана на вас, теперь отписываюсь, вы любите своих родных и Украину но защищать все это должен кто то другой, недостойно", "Именно по этому через границу кустами ползешь?", "сына и внука певицы Ротару задержали на украино-молдавской границе. Позор", "Иди воюй, байкер", Позорно в сложное для страны время с сыном убегать за границу. Мужики-патриоты называется", "Ахаха, мамочка не успела спрятать своего сыночка))".



