Как пишет Politeka.net, Андрей Данилко - известный украинский артист, который известен более под сценическим образом Верка Сердючка. Жена Александра Усика Екатерина решила сделать скрин диалога Данилко, в котором он жестко ответил хамке в своих комментариях.
"Ну, ваш презик так наюморил, что смеяться (плакать) будете долго", - написала комментаторша.
"Аринночка, лучше б ваш папа в ту самую ночь презик надел. Было бы на одну дуру меньше", - ответил Данилко.
"Андрей, это вы отвечаете или ваш амин? Надеюсь все-таки админ, вы до такого не опустились бы", - отреагировала на сообщение Данилко комментаторша.
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"Приходится спускаться до вашего уровня", - ответил на это Андрей.
Катя Усик сделала скрин переписки, тегнула Данилко, а также поставила два сердечка в виде украинского флага.
Стоит отметить, что Александр Усик женат на Екатерине с 2009 года. У пары есть трое детей - Елизавета, Кирилл и Михаил.