Украинский певец Андрей Данилко, более известный под сценическим образом Верки Сердючки, жестко ответил нахалке в комментарии.

Как пишет Politeka.net, Андрей Данилко - известный украинский артист, который известен более под сценическим образом Верка Сердючка. Жена Александра Усика Екатерина решила сделать скрин диалога Данилко, в котором он жестко ответил хамке в своих комментариях.

"Ну, ваш презик так наюморил, что смеяться (плакать) будете долго", - написала комментаторша.

"Аринночка, лучше б ваш папа в ту самую ночь презик надел. Было бы на одну дуру меньше", - ответил Данилко.

"Андрей, это вы отвечаете или ваш амин? Надеюсь все-таки админ, вы до такого не опустились бы", - отреагировала на сообщение Данилко комментаторша.

"Приходится спускаться до вашего уровня", - ответил на это Андрей.

Катя Усик сделала скрин переписки, тегнула Данилко, а также поставила два сердечка в виде украинского флага.

Стоит отметить, что Александр Усик женат на Екатерине с 2009 года. У пары есть трое детей - Елизавета, Кирилл и Михаил.



