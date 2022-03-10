Как пишет Politeka.net, Макс Барских - известный украинский артист. Звезда решил отменить запланированные концерты в России и активно поддерживает украинцев. После этого на страничке у Макса Барских в Инстаграм одна из фанаток решила задать вопрос, что будет с деньгами за билеты, которые уже приобретены.

"А деньги за билеты вернут?", - написала фанатка в комментарии.

"***. Они идут на гуманитарную помощь Украине!", - написал Макс в ответе.

А недавно Макс Барских опубликовал видео, в котором поздравил девушек с 8-м марта.

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"Я знаю у нас ещё будут мирные дни и будут праздники , а сегодня крепко Вас обнимаю Мамы , сёстры , жены и девочки с 8 Марта!", - написал Барских.