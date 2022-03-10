Украинский певец Макс Барских ответил, как использует деньги, которые получил за билеты на концерты в России, которые отменил.

Как пишет Politeka.net, Макс Барских - известный украинский артист. Звезда решил отменить запланированные концерты в России и активно поддерживает украинцев. После этого на страничке у Макса Барских в Инстаграм одна из фанаток решила задать вопрос, что будет с деньгами за билеты, которые уже приобретены.

"А деньги за билеты вернут?", - написала фанатка в комментарии.

"***. Они идут на гуманитарную помощь Украине!", - написал Макс в ответе.

А недавно Макс Барских опубликовал видео, в котором поздравил девушек с 8-м марта.

"Я знаю у нас ещё будут мирные дни и будут праздники , а сегодня крепко Вас обнимаю Мамы , сёстры , жены и девочки с 8 Марта!", - написал Барских.