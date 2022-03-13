Как пишет Politeka.net, Алексей Потапенко (Потап) - успешный украинский продюсер и исполнитель. Звезда решил развеселить украинцев, подшутив над российскими пропагандистами в своем блоге в Инстаграм.
"Сейчас скопировать запчасти, чтобы сделать какие-то свои автомобили. Мы не сможем сейчас сделать какие-то свои телефоны? Вот вы скептически... Не сможем, почему? Я не могу понять, почему... Ну что мы, тупые, что-ли?", - сказала пропагандистка.
После этого появился афроамериканец в видео, который подколол россиян.
Фанаты посмотрели ролик десятки тысяч раз и написали комментарии:
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
Главное за ночь: новые обстрелы Львовщины и Ивано-Франковщины и применение РФ запрещенного оружия
600 российских морпехов отказались воевать в Украине: появилось видео допроса пленника
Взрывы слышны под Киевом после новой атаки захватчиков: «Восемь ракет попало»
Заблокирован с женой в подвале: знаменитый украинец нуждается в срочной помощи
"Видно сразу, что не русский, а настоящий козак", "Ой, темнокожий красавчик", "Слава Украины", "Какое днище! Да все сможете - из говна и палок", "Все будет Украина".