Алексей Потапенко (Потап) подшутил над российскими пропагандистами, развеселив украинцев у себя в блоге.

Как пишет Politeka.net, Алексей Потапенко (Потап) - успешный украинский продюсер и исполнитель. Звезда решил развеселить украинцев, подшутив над российскими пропагандистами в своем блоге в Инстаграм.

"Сейчас скопировать запчасти, чтобы сделать какие-то свои автомобили. Мы не сможем сейчас сделать какие-то свои телефоны? Вот вы скептически... Не сможем, почему? Я не могу понять, почему... Ну что мы, тупые, что-ли?", - сказала пропагандистка.

После этого появился афроамериканец в видео, который подколол россиян.

Фанаты посмотрели ролик десятки тысяч раз и написали комментарии:

"Видно сразу, что не русский, а настоящий козак", "Ой, темнокожий красавчик", "Слава Украины", "Какое днище! Да все сможете - из говна и палок", "Все будет Украина".



