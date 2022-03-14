Тело украинского актера Паши Ли, который помогал детям выбраться из дома во время эвакуации людей из Ирпеня, было обнаружено.

Как пишет Politeka.net, Паша Ли - украинский актер, который стал на защиту Украину после вторжения российских оккупационных войск 24 февраля. 6 марта стало известно, что актер погиб. Участник теробороны Ярослав Бевзюк у себя на страничке в Фейсбуке сообщил, что тело защитника Украины было найдено.

"Нашли тело нашего Паши Ли.

Он помогал детям выбраться из дома во время эвакуации из Ирпеня. Той эвакуации, которую русские срывали обстрелами по мирным жителям. Паша снял свой бронежилет и надел на ребенка, которого нес на руках. Вражеский пуля оборвала его жизнь. Настоящий художник в деле и душе. Молодой парень, актер Паша Ли. Пошел добровольцем в ряды теробороны ВСУ. И стал храбрым солдатом. Мама Павла не дождется своего единственного сына, которого воспитала настоящим человеком, настоящим патриотом и настоящим героем. Герой Слава!", - написал Ярослав.