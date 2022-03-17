Сначала историю с осуждением Корсун представила Никитюк, в анонсе того самого интервью подается одна из цитат MARUV.

Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая активно выражает свою позицию против оккупантов, что вторглись на наши земли. Артистка всячески помогает украинцам и даже создала группу, что разыскивает пропавших деток.

В то же время коллега и артистка Анна Корсун решила молча уехать, не став поддерживать коллег и близких, а также поклонников. К тому же дала интервью во время войны российскому журналу. Катя Осадчая резко осудила поведение Корсун:

"Аня отдай украинский паспорт, получи рус. и иди вслед за российским кораблем" - жестко подметила Осадчая.

Сначала историю с осуждением Корсун представила Никитюк, в анонсе того самого интервью подается одна из цитат MARUV, в которой она утверждает, что «с уверенностью принимает жизнь в эпоху перемен".

«Жить в эпоху перемен» – это так теперь называется, когда твой родной город Харьков разрушен армией РФ? – поинтересовалась Никитюк у MARUV (Анна Корсун), которая училась в Харькове. – Не хочешь посетить родной город?».

Напомним, Анна Корсун закончила факультет автоматики и приборостроения Харьковского политехнического института. Ни одного поста и слова в поддержку Украины Корсун не написала в сети, а также отказалась что-то комментировать, молча выехав из города.

«Важная информация по нашему каналу «Поиск пропавших»!!!!!! Мы получаем списки эвакуации, живых в бомбоубежищах и другую информацию, будем их пока публиковать в таком виде, как есть, иногда от руки написано и сфотографировано, иногда скриншотами или фотопечатных списков» - ранее обратилась к гражданам Осадчая.