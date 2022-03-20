Как пишет Politeka.net, Александра Зарицкая - успешная украинская певица и солистка группы KAZKA. Звезда улетела в США, откуда обратилась к своим украинским фанатам, опубликовав новый пост в Фейсбуке.

"Друзья, наша с вами реальность изменилась. Мы больше никогда не станем такими, как были.

Некоторое время я была в Закарпатье, вместе с волонтерами мы плели маскировочные сетки и занимались сбором средств для украинской армии.

Сейчас я в США и это не туристическая поездка. Я приехала сюда, чтобы представить Украину в рамках конференции и музыкального фестиваля @sxsw в Остине, и для меня это возможность рассказать всю правду об ужасном русском терроре в Украине", - написала звезда в Инстаграм.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Верим в победу", "Ждем вас в Нью-Йорке! Многие украинцы и американцы здесь работают вместе, чтобы помочь Украине", "Давай, Саша!! Сетки мы и сами наплетем! А у тебя есть реальная возможность кричать на весь мир от нашего имени! Кричи!".