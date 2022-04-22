Знаменитая телеведущая Катя Осадчая, которая с первых дней российского вторжения не только не стала молчать, но и активно помогает беженцам, ищет пропавших и освещает эту тему, в этот раз обратилась с важной темой. Она призвала лишить украинского паспорта опальных звезд, умолчавших о войне в нашей стране.

«Есть украинцы, которые выбрали путь молчания. Мы до последнего верили, что не существует таких денег, нет такой силы, которая бы заставила молчать украинцев о войне, о кровавых преступлениях.

Люди, не нашедшие в себе силы сказать, что страна, в которой они заработают деньги, убивает их родителей, друзей и близких. Я давно собиралась записать это видео, но все время ждала, что кто-то из этих людей нарушит молчание и скажет своей аудитории правду о кровопролитии на их родине. Украинский паспорт надо заслужить», – сказала Осадчая.

Под раздачу попали: Ани Лорак, Регина Тодоренко, Таисия Повалий, Джиган, Александр Рева, MARUV, Анна Седокова, Галина Безрук и другие.

Мы писали, ведущему познавательного шоу о путешествиях "Орел и Решка" и блогеру-миллионнику Антону Птушкину запретили въезд на россию до 2072 года. Такая же участь постигла украинского ведущего и певца Владимира Дантеса - ему запретили въезд на рф на 50 лет.

Украинские знаменитости уже отреагировали на такое решение российских властей.

Напомним, бригада, которую Путин хвалил за "героизм и отвагу", понесла сокрушительные потери.

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