Экс-муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу показал, как отдыхает с 10-летней дочерью и своей невестой Лилей.

Как пишет Politeka.net, Мурат Налчаджиоглу и Ани Лорак развелись в 2019 году. У пары осталась дочь София, которой сейчас 10 лет. Как оказалось, в свете последних событий, Мурат забрал дочь к себе в Турцию, где он находится со своей невестой Лилией. Кадры Налчаджиоглу опубликовал в своем Инстаграм.

На кадрах можно увидеть самого Мурата на пляже, а также Соню и Лилию

На втором фото Соня с еще одной девочкой стояли у бассейна.

До этого Мурат опубликовал фото со своей невестой. Пара стояла и обнималась, позируя для фото. Известно, что Налчаджиоглу занимается помощью для украинских беженцев в Турции.

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