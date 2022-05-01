Как пишет Politeka.net, Мурат Налчаджиоглу и Ани Лорак развелись в 2019 году. У пары осталась дочь София, которой сейчас 10 лет. Как оказалось, в свете последних событий, Мурат забрал дочь к себе в Турцию, где он находится со своей невестой Лилией. Кадры Налчаджиоглу опубликовал в своем Инстаграм.
На кадрах можно увидеть самого Мурата на пляже, а также Соню и Лилию
На втором фото Соня с еще одной девочкой стояли у бассейна.
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До этого Мурат опубликовал фото со своей невестой. Пара стояла и обнималась, позируя для фото. Известно, что Налчаджиоглу занимается помощью для украинских беженцев в Турции.
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