Рэп-исполнительница Alyona Alyona обратилась с просьбой к своим фанатам, опубликовав ее в своих соцсетях.

Как пишет Politeka.net, Alyona Alyona - успешная украинская исполнительница. Звезда, как и многие другие знаменитости, поддерживают Украину в войне за независимость, которую начала против нее россия. Не забывает артистка и об Инстаграм, где в этот раз опубликовала обращение к своим фанатам.

На кадрах можно увидеть звезду, которая находится в аэропорту. Как можно понять, певица находится в Таллине.

"Ищу видеооператора в Таллинне. Если есть такие, пишите сюда. Родные мои, если есть такие друзья, пишите", - написала звезда.

После этого рэп-исполнительница показала себя уже на другой локации. Звезда держала режиссерскую кинохлопушку, а надела футболку "Добрый вечер, мы из Украины".

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