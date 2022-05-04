Как пишет Politeka.net, Alyona Alyona - успешная украинская исполнительница. Звезда, как и многие другие знаменитости, поддерживают Украину в войне за независимость, которую начала против нее россия. Не забывает артистка и об Инстаграм, где в этот раз опубликовала обращение к своим фанатам.
На кадрах можно увидеть звезду, которая находится в аэропорту. Как можно понять, певица находится в Таллине.
"Ищу видеооператора в Таллинне. Если есть такие, пишите сюда. Родные мои, если есть такие друзья, пишите", - написала звезда.
После этого рэп-исполнительница показала себя уже на другой локации. Звезда держала режиссерскую кинохлопушку, а надела футболку "Добрый вечер, мы из Украины".
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