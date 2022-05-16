Из россии нужно бежать как можно скорее. Переворот власти произойдет уже в ближайшие месяцы.

Об этом в интервью Любови Завальнюк в эфире «Утро Февраля» рассказал астролог Влад Росс.

По его словам, самый опасный период в войне может наступить в июле.

«Сейчас в знак Овна вошел Юпитер, который расширяет огонь опасности. 25 мая туда войдет и Марс – планета войны. То есть нас ждет достаточно кровопролитная ситуация. Но в конечном итоге начнется перелом. Сейчас самое опасное, что может быть – это ядерное оружие. Но самое главное, в россии сейчас готовится заговор и переворот, который уже созрел. Самый важный переломный момент может наступить в июле. Тогда возможно будет свержена власть в Москве», - добавил Влад Росс.

Напомним, ранее Politeka сообщала, что эксперт по международным вопросам Юлия Осмоловская рассказала, как россия отреагирует на вступление Финляндии и Швеции в НАТО.